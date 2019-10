Da Tommy Wårheim Seim tok jobben som leder for eiendomsselskapet E i Nord, stilte han ett krav: – Jeg vil ha kontroll. Hele tiden. Uansett hvor jeg er. Jeg ønsker meg PowerOffice Go. ​

– Kontroll i betydningen full oversikt over økonomien i selskapet. Jeg ledet eiendomsvirksomheten i Bil i Nord-konsernet fra Oslo den første tiden, og var mye på reise, forteller Tommy Wårheim Seim.

Svaret fra sjefen Thor Drechsler var like kort som «kravet» fra Seim var tydelig: – Okei. Da tar vi kontakt med Adwice, de kan PowerOffice.

Da jeg skulle inn i den nye jobben visste jeg at PowerOffice Go ville være et fantastisk hjelpemiddel.

Eiendomssjef Tommy Wårheim Seim,

Ei Nord

Det hører med til historien at Tommy Wårheim Seim er over snittet interessert i digital utvikling. I tillegg er han Nord-Norge-patriot. – Framfor alt vil jeg bruke teknologi til å drive effektivt og oversiktlig. Et selskap hvor jeg er styremedlem hadde nylig besluttet å gå over til PowerOffice Go. Med PowerOffice sitt utspring fra Bodø, som nordnorsk selskap, har jeg fulgt ekstra godt med på dem etter at jeg ble kjent med løsningen. Da jeg skulle inn i den nye jobben visste jeg at PowerOffice Go ville være et fantastisk hjelpemiddel.

Tommy Wårhem Seim forant ett av de nye områdene E i Nord skal utvikle i Svolvær. Skipshallen i bakgrunnen skal rives og flyttes. Foto: Eivind Biering-Strand, Aidem Media

I ansettelsesavtalen hadde eiendomssjefen to år på seg til å flytte nordover fra Oslo. – Det gjorde jeg etter ett år, men fra starten visste jeg at det ville bli en periode med «fjerndrift» og mye reising. Med PowerOffice Go på mobil, nettbrett og PC har jeg hatt oversikt over økonomien hele tiden – og ikke minst på reiser. Det å kunne godkjenne fakturaer på flytoget eller ventende på en flyplass, høres ut som en liten sak, men utgjør en stor forskjell i hverdagen når jobben krever mye av deg, slår Seim fast med et smil.

Jeg er virkelig imponert over kombinasjonen PowerOffice og Adwice.

Eiendomssjef Tommy Wårheim Seim,

Ei Nord

Til tross for mange år utenlands og i Oslo, klinger finnmarkdialekten ugjenkjennelig. Seim er opprinnelig fra Tana. Nå bor han og kona i Kabelvåg, jobben er i Svolvær. – Min fantastiske kone er fra Stamsund, det lå i kortene at vi skulle nordover på et tidspunkt. Vi så vel for oss Bodø eller Tromsø. Eller rettere sagt: Det var der vi regnet med å finne jobber. Men nå sitter vi her, i Lofoten, og er veldig glade for det! Det er to år siden han tok over som eiendomssjef i konsernet som Thor Drechsler har bygd opp med base i Svolvær. For Drechsler startet det med Volvo personbiler. Etter hvert har flere merker kommet til. Forhandlernettet til Bil i Nord strekker seg fra Mosjøen i sør til Tromsø i Nord. Eiendomsdrift og -utvikling er skilt ut i et eget forretningsområde, under navnet E i Nord. Det er denne delen Tommy Wårheim Seim leder. – 60.000 kvadratmeter med bygningsarealer og 1 million kvadratmeter – 1.000 mål – som kan bebygges. I all hovedsak i Bodø, Tromsø og Lofoten. I tillegg har vi investert i området rundt flyplassen på Evenes. Seim er kort og konsis. Tydelig. Og samtidig hyggelig og imøtekommende. Vi sitter i lokalene til Bil i Nord i Svolvær. Herfra styres bilforhandlervirksomheten til Bil i Nord og eiendomsporteføljen til E i Nord. Samlet omsetning: Vel 1,5 milliard. Totalt er det mellom 200 og 250 ansatte i konsernet. E i Nord teller fem.

Tommy Wårheim Seim "forlangte" PowerOffice Go da han begynte som eiendomssjef i Bil i Nord-konsernet for to år siden. Foto: Eivind Biering-Strand, Aidem Media

– Vi har vekstambisjoner som eiendomsselskap, men mange ansatte er ikke noe mål i seg selv, tvert imot. Vi har PowerOffice Go gjennom Adwice, og med det sparer vi oss minst for ei administrativ stilling. En person i E i Nord er ansatt på regnskap. Jobben gjøres utelukkende i PowerOffice sitt papirløse og nettbaserte program. Adwice fungerer som faglig støtte på regnskap og er teknisk support på PowerOffice-løsningen. – Jeg er virkelig imponert over kombinasjonen PowerOffice og Adwice. Da vi startet opp, fikk vi ei liste, nærmest en meny, fra Adwice. Dette trenger vi, det skal vi ha – dette trenger vi ikke. Vi huket av ut fra våre behov. Adwice kom tilbake med et skreddersydd opplegg. Vi startet med åtte selskaper, nesten 20 nye selskaper, etter oppkjøp, er tatt inn i leveransen fra PowerOffice/Adwice i løpet av det siste halvannet året. Problemfritt, oppsummerer Tommy Wårheim Seim.

En god illustrasjon på fleksibiliteten som ligger i våre tjenester og systemer.

Adm.dir. Johan-Thomas Hegdahl,

Adwice

Etter at E I Nord tok i bruk timeregistrering på PC eller mobil, er prosjektstyringen blitt enklere. – Vi har to håndverkere som jobber på de ulike eiendommene. De registrerer timene sine rett på det aktuelle prosjektet. Det blir riktig, der og da, og vi har oversikten «live». Om noe uforutsett inntreffer, har E i Nord en back up-løsning gjennom avtalen med Adwice. – De kjenner oss, og kan både føre regnskapet og betale ut lønn om det er behov for det. Adwice gjennomfører årsoppgjøret for alle våre selskaper. Vi trenger ikke bekymre oss for sårbarhet og fravær til tross for at det kun jobber én person på regnskap internt hos oss. Adwice er også leverandør til Bil i Nord. – E i Nord kjører regnskap og lønn med egne ansatte gjennom vår PowerOffice Go-leveranse. For Bil i Nord kjører Adwice lønningene. Da fungerer vi som en lønnsavdeling. Innenfor det samme storkonsernet Bil i Nord/E i Nord leverer Adwice ulike løsninger ut fra ulike kundebehov. En god illustrasjon på den fleksibiliteten som ligger i våre tjenester og systemer, sier Adwice-sjef Johan-Thomas Hegdahl.

Bil i Nord-gründer og eier, Thor Drechsler, og eiendomssjef Tommy Wårheim Seim gir tommelen opp for kombinasjonen PowerOffice Go og Adwice. Foto: Eivind Biering-Strand, Aidem Media

