Teknologi gjør Adwice til mer enn et tradisjonelt regnskapskontor

Som en del av dette har vi opprettet en egen supportavdeling, sier leder for teknologi i Adwice, Per-Christian Listau Johansen.– Adwice har gått all-in med PowerOffice GO, og er den første kjeden i landet som har alle kundene over i Go. På noen få år har Adwice bygd en enorm kompetanse, sier direktør for forretningsutvikling i PowerOffice, Nebojsha Mihajlovski.

Forleden sendte han kake «over fjorden» fra Bodø til Adwice-kontorene for å gratulere og anerkjenne det betydelige kompetansemiljøet som er bygget opp.

– For fem år siden hadde vi ingen kunder i Go. Siden da har vi implementert PowerOffice Go hos nesten 1.000 kunder. Det har gått veldig fort, og vi har hatt et tett samarbeid med PowerOffice hele veien, forteller Per-Christian Listau Johansen og IT-konsulent, Øystein Solem-Henriksen.